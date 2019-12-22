Украинский губернатор оказался бывшей киномоделью

Губернатор Днепропетровской области Украины Александр Бондаренко оказался бывшей киномоделью. Об этом сообщает «Страна.ua».

Журналисты издания обнаружили его профиль на сайте «Киномодель».

В досье говорится, что Бондаренко увлекается танцами и спортом, а вот пением — нет. Отдельной строчкой указана готовность сняться в рекламе нижнего белья.

Ранее стало известно, что неоднократно попадавший в скандалы депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в 2013 году смог избежать тюремного срока благодаря лечению в психиатрической больнице.

Смягчающим обстоятельством суд счел информацию о том, что Кива находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом «психопатизация личности». Согласно заключению врачей, он является инвалидом второй группы вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм. Вместо тюремного срока ему был назначен денежный штраф.

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