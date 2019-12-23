Девочка нашла в рождественской открытке сообщение от заключенных

Девочка из Лондона обнаружила просьбу о помощи заключенных китайской тюрьмы в рождественской открытке. Об этом сообщает сайт Sky News.

Шестилетняя Флоренс Уиддикомб (Florence Widdicombe) подписывала купленные в магазине Tesco рождественские открытки для друзей. В одной из открыток она обнаружила сообщение от заключенных тюрьмы Цин Пу, расположенной на окраине Шанхая в Китае.

Записка была написана от имени людей, содержащихся в отделении тюрьмы для иностранных заключенных. Авторы послания сообщали, что их заставляют работать против их воли, и просили уведомить об этом представителей организации по защите прав человека. Они также просили связаться с гражданином Великобритании, бывшим журналистом Питером Хампфри (Peter Humphrey), который два года провел в этой тюрьме по обвинению в нарушении закона о частной жизни.

Уиддикомб сначала приняла найденное в благотворительной открытке сообщение за розыгрыш, но показала открытку матери. Отец девочки Бен Уиддикомб (Ben Widdicombe) рассказал, что, несмотря на то, что он был не уверен в правдивости письма, он связался с Хампфри.

Журналист заявил, что ему неизвестно, кто именно написал сообщение, но это кто-то из тех, с кем он познакомился, когда находился в тюрьме. Он подчеркнул, что обвинения против него были ложными, и рассказал, что в 100 километрах от тюрьмы находится полиграфическое предприятие, где, по всей видимости, была произведена открытка.

По его словам, заключенных отделения тюрьмы для иностранцев действительно заставляют работать на ручной сборке или в цеху упаковки, включая упаковку рождественских открыток и подарочных ярлыков для Tesco.

Представители Tesco заявили, что шокированы случившимся и прекратили сотрудничество с поставщиком открыток до окончания расследования. Если факт использования труда заключенных подтвердится, сотрудничество будет прервано окончательно.

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