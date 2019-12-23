Путин нашел замену чаю

Президент России Владимир Путин признался, что заменил обычный чай заваренными травами. Об этом он рассказал на встрече по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий, сообщает Telegram-канал «Пул №3».

«Я пью даже не чай, а заваренные, облитые кипятком травы с Алтая», — сказал глава государства, говоря о любимом чае.

Путин отметил, что в России под выращивание чая отведено примерно 900 тысяч гектаров территорий, и «к ним нужно относиться бережно». Он пообещал «окончательную бумагу, железобетонную», которая не даст людям спекулировать с землей, пригодной для выращивания чая.

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