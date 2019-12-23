Лавров заявил о принятии российского Крыма «серьезными людьми» на Западе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Западе есть серьезные люди, которые приняли тот факт, что Крым является российским. Видео его выступления в Совете Федерации опубликовано на YouTube-канале RT на русском.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, те, кто не считает, что Крым — часть России, ничего не понимают в истории. «Не буду рассказывать о своих дискуссиях с западными коллегами, но смею вас заверить, что серьезные люди уже давно все поняли», — подчеркнул Лавров. Таким образом он прокомментировал текущую ситуацию с принятием на Западе факта вхождения Крыма в состав России.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 23 декабря примет участие в торжественных мероприятиях по случаю открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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