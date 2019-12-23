Глушаков раскрыл подробности ухода из «Спартака»

Бывший капитан «Спартака», а ныне полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков раскрыл подробности ухода из московской команды. Его слова приводит Sport24.

Глушаков вспомнил, как встретился с бывшим наставником Олегом Кононовым. Вместе они решили, что футболисту лучше покинуть команду. «Выйдя от Кононова, позвонил [президенту "Спартака"] Леониду Федуну, хотел поблагодарить за все. Он сказал: "Ты настоящий мужик и сильный человек"» — рассказал хавбек.

Полузащитник также упомянул, что многие хотели заработать на его контракте в «Спартаке». Ему предложили договор с понижением зарплаты, от которого он отказался. Настоящие условия нового контракта футболисту раскрыл только Федун.

Глушаков покинул «Спартак» в июне этого года. С осени 2018-го он испытывал проблемы в отношениях с болельщиками красно-белых. Игрока считают причастным к уходу из команды итальянца Массимо Карреры. Последний возглавил клуб летом 2016-го и в первом же сезоне привел его к первому за 15 лет чемпионству.

Глушаков выступал в составе «Спартака» с 2013 года. На его счету 23 гола в 173 матчах за клуб. Вместе с командой футболист стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

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