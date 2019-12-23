16-летний футболист «Барселоны» забил гол в стиле Ибрагимовича

marca.com

Гвинейский и испанский полузащитник «Барселоны» Мориба Курума отметился голом в матче молодежного чемпионата Испании. Видео опубликовано на сайте Marca.

16-летний хавбек сперва одним касанием обработал мяч после передачи партнера. Вторым движением он перебросил снаряд через защитника, вышел один на один с голкипером и вновь перекинул мяч уже в сетку ворот. Автор публикации в Marca отметил, что Курума сыграл в стиле шведского форварда Златана Ибрагимовича, который известен по выступлениям за «Барселону».

Курума — обладатель двойного гражданства. Весной 2019-го он продлил соглашение с каталонцами до 2022 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!