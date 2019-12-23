Матвиенко поддержала алюминиевую отрасль России

Алюминиевая отрасль является точкой роста для российской экономики, и государство будет оказывать ей необходимую поддержку. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время выступления на выставке «Алюминий как основа инновационного развития регионов», организованной Алюминиевой ассоциацией в верхней палате парламента.

«Палата регионов всегда будет с компаниями алюминиевой промышленности: если нужна поддержка, законодательное обеспечение деятельности отрасли, поддержка государства. Потому что эта отрасль является точкой роста новой современной экономики», — приводит слова Матвиенко пресс-служба ассоциации. «У алюминиевой промышленности страны большие достижения. Спасибо всем, кто работает в этой отрасли, показывает, что мы все можем, мы лучшие» — подчеркнула спикер верхней палаты.

Как рассказали Rambler News Service в пресс-службе ассоциации, цель выставки — показ масштабов отечественной алюминиевой промышленности, разнообразия новой продукции, а также вклада входящих в нее предприятий в развитие регионов.

На выставочных стендах представлены образцы высокотехнологичной продукции из алюминия и его сплавов. Среди экспонатов — вертолетные мобильные площадки, бурильные трубы, алюминиевые кабели и провода ТЭВОКС нового поколения, легкосплавные колесные диски, оконные профили, посуда из алюминия. Все экспонаты предоставлены компаниями-производителями. На выставке также можно увидеть масштабированные модели изделий из алюминия: от железнодорожных вагонов до пешеходных мостов.

