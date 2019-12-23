Мать делала с ребенком домашнее задание и чуть не умерла

Жительница Китая едва не умерла от передозировки снотворного после того, как сын разозлил ее. Об этом сообщает портал Asia One.

Жительница китайской провинции Хубэй по имени Сюй (Xu) очень беспокоилась из-за успеваемости семилетнего сына. Они с мужем записали мальчика в несколько дополнительных секций и кружков, а также занимались с ним по вечерам.

Вечером в пятницу, 13 декабря, Сюй пыталась объяснить сыну математическую задачу из домашнего задания, однако мальчик никак не мог понять, как ее решать. Китаянка сильно разозлилась, и продолжить занятие пришлось ее мужу.

Сюй решила принять снотворное, чтобы успокоиться, она выпила сразу семь таблеток, так как боялась, что иначе лекарство не подействует. Поначалу она успокоилась, однако вскоре у нее закружилась голова и ухудшилось общее самочувствие.

Китаянку госпитализировали и промыли ей желудок. Врачи сообщили, что здоровью Сюй сейчас ничто не угрожает.

Ранее сообщалось о мужчинах, которые выпили слишком много энергетических напитков и умерли. По версии следствия они пытались взбодриться после тяжелого дня на работе.

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