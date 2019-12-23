Российских ученых наградят за верность науке

В России стартовал прием заявок на участие в ежегодной премии «За верность науке». Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования, которое является учредителем премии.

Стать участниками конкурса могут ученые и представители бизнеса, которые внесли наиболее заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности, а также журналисты и фотографы, освещающие развитие российской науки.

Как отмечается, главная цель мероприятия — поддержка проектов, направленных на популяризацию научных достижений. Экспертная комиссия выберет лучшие проекты в таких номинациях, как «Лучшее периодическое печатное издание о науке», «Лучший телевизионный/радиопроект о науке», «Лучший фотопроект о науке» и другие.

Кроме того, в 2020 году награды будут присуждаться и в ряде новых номинаций: «Студенческий медиапроект о науке», «Лучшая научная редакция» и «Лучший медийный проект по нацпроекту "Наука"». «Будет уделено повышенное внимание проектам и заявкам из регионов», — уточнили в пресс-службе.

Подать заявку можно будет с 23 декабря 2019 года по 26 января 2020 года.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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