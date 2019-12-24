Названы самые высокооплачиваемые атлеты десятилетия

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых атлетов в период с 2010-го по 2019 год. Полный список доступен на сайте издания.

Первое место занял американский боксер Флойд Мэйуэзер. По оценке Forbes, за прошедшие 10 лет он заработал 915 миллионов долларов. Самым громким его выступлением стал поединок против бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора в августе 2017 года. По подсчетам СМИ, за этот бой американский боксер заработал порядка 300 миллионов долларов.

На втором месте — нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его заработки за десятилетие оценили в 800 миллионов долларов. На 50 миллионов от него отстает аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Замкнул десятку самых высокооплачиваемых атлетов десятилетия британский гонщик Льюис Хэмилтон. Пилот «Формулы-1» заработал 400 миллионов долларов.

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