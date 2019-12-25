Российскую учительницу перепутали с рецидивисткой с 10 судимостями

38-летняя россиянка Диана Гасанова лишилась работы учителя начальных классов в одной из школ Москвы из-за ошибки в базе данных МВД, в которой у нее значится 10 судимостей. Об этом пишет «КП».

Женщина рассказала, что при получении справки об отсутствии судимости она узнала о своей полной тезке — Диане Юсуповне Гасановой, у которой 10 судимостей за кражи, хранение и сбыт наркотиков. Только дата и место рождения у них разные.

«Педагоги же с маленькими детьми работают. Мне посоветовали обратиться в суд. Но в итоге — отказ за отказом. В школе развели руками: ты, конечно, учитель хороший, но держать сотрудника без документов не имеем права», — пояснила Гасанова. Она пытается доказать, что является добропорядочным гражданином, однако в МВД отказываются удалить ее из своей базы данных.

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Учительница выяснила, что ее судимая тезка в разные годы получала паспорта на четыре фамилии, а также меняла имена. Та женщина старше Гасановой на шесть лет, также у нее есть фотография рецидивистки.

«Все ведь элементарно документами проверяется: в те годы, когда эта преступница сидела, я работала в школах. Есть все бумаги! — возмущается учительница. — Делаю запрос в МВД Дагестана, а оттуда приходят отписки: в решении суда не сказано, что мы должны в базе удалить судимости, которые вам приписаны».

По словам Гасановой, она не сможет вернуться на работу в школу, пока не устранит путаницу.

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