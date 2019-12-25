В Башкирии 61-летний конюх попытался спасти жеребенка из реки и погиб. Об этом сообщает Bash.News со ссылкой на государственную инспекцию труда.

Чиновники ведомства опубликовали результаты проверки по факту несчастного случая, произошедшего 27 сентября 2019 года в совхозе «Рощинский». Начальник конетоварной фермы переводил стадо лошадей через брод вместе с братом. Однако маленький жеребенок никак не мог сам подняться по скользкому склону и постоянно падал в воду.

Конюх попробовал вытащить лошадь веревкой, но в результате сам свалился в реку. Он успел позвать брата, и тот сразу же бросился к нему на помощь, решив, что у мужчины случился сердечный приступ. Ему помогли работавшие неподалеку строители. Они подняли конюха из воды и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место происшествия фельдшеры констатировали его смерть от удушения.

Представители гострудинспекции обвиняют начальника совхоза в том, что он не обустроил брод и переправу согласно стандартам. Чиновники предполагают, что это привело к гибели конюха. Против руководителей хозяйства возбуждено административное дело.

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