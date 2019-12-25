Россия поучаствует в поиске сирийской нефти в Средиземном море

Сирия совместно с Россией начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море, заявила советник сирийского лидера Бусейна Шаабан в интервью телеканалу al-Mayadeen. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Шаабан, власти Сирии несколько лет назад начали подготовку данного процесса. Она не уточнила названия российских компаний, которые ведут работы по геологоразведке нефти и газа.

В ноябре МИД России сообщил, что США ежемесячно вывозят из Сирии контрабандой нефть на сумму около 30 миллионов долларов, таким образом пытаясь компенсировать расходы на свою военную операцию.

В 2013 году Сирия и российско-белорусская компания «Союзнефтегаз» подписали соглашение о разведке нефти на шельфе страны. На тот момент на шельфе Восточного Средиземноморья было обнаружено сразу несколько крупных месторождений нефти и газа. Так, у берегов Израиля были найдены месторождения «Левиафан» и «Тамар». В общей сложности запасы региона оценивались в два триллиона кубометров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!