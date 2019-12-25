В России решили тщательнее проверять пиво и сидр

Российский Минфин предложил более тщательно подходить к проверкам пива и сидра. Об этом сообщает газета «Известия». Ведомство намерено зафиксировать в федеральном законе возможность контролировать также медовуху и пуаре (грушевый сидр).

Представители бизнеса в этой сфере проходят плановые проверки, но ряд видов деятельности по обороту и производству такой продукции лицензированию не подлежит, поэтому у контролирующих органов нет возможности получить точную информацию.

В Минфине подчеркнули, что «законопроект не предусматривает введения каких-либо дополнительных ограничений». В то же время представители пивоваренного бизнеса раскритиковали идею и посчитали ее убыточной.

В марте 2019-го министр финансов России Антон Силуанов поручил Росалкогольрегулированию (РАР) и Минфину усилить контроль за продажей пива. Продавцов обязали передавать данные о продаже пива, сидра, медовухи и пуаре в единую государственную систему учета алкоголя (ЕГАИС).

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