Польша подождет с ответом на слова Путина об антисемитизме посла

Министерство иностранных дел Польши изучит высказывания российского президента Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла в Третьем рейхе Юзефа Липского. Об этом РИА Новости заявил представитель польского внешнеполитического ведомства.

Ведомство пообещало ознакомиться с высказыванием российского лидера о занимавшем в 1930-х пост посла в Германии Липского после рождественских каникул. «Поймите, что сейчас в нашей стране праздник, святой для большинства поляков. Вероятно, после выходных будет изучена ситуация, будут проанализированы слова президента Путина и других российских чиновников», — заявили в польском МИД.

При этом представитель министерства заверил, что в случае необходимости принятия мер со стороны дипломатов реакция не наступит раньше пятницы, 27 декабря.

Тема предвоенной политики ряда европейских государств была затронута Путиным на декабрьском саммите с участием лидеров стран СНГ. Глава государства упомянул Липски, который в 1938 году одобрил идею Гитлера выслать европейских евреев в Африку и обещал поставить фюреру памятник в Варшаве. На прошедшем 24 декабря расширенном заседании коллегии Минобороны президент вновь вспомнил о Липски, назвав его сволочью и антисемитской свиньей.

Липски был послом Польши в Третьем рейхе с октября 1934-го по сентябрь 1939 года, но еще с лета 1933-го представлял интересы Варшавы в Берлине в статусе депутата. В январе 1934-го он от имени польского государства подписал пакт Пилсудского — Гитлера, который, по мнению Польши, обезопасил бы ее от возможной агрессии со стороны нацистов и позволил рассчитывать на поддержку при переделе версальских границ, что в дальнейшем и оправдалось при разделе Чехословакии в 1938 году.

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