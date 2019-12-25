У Пелевина нашли задолженность за услуги ЖКХ

Московские судебные приставы разыскивают писателя Виктора Пелевина из-за образовавшейся задолженности за жилищно-коммунальные услуги, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, Пелевин должен за ЖКУ 234 рубля. В базе Федеральной службы судебных приставов есть данные об этом долге: исполнительный лист был передан приставам 11 декабря текущего года судебным участком №232 района Чертаново Северное. При этом в базе указано, что 234 рубля — это «госпошлина, присужденная судом».

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По сведениям Telegram-канала Mash, задолженность, о которой идет речь, образовалась после судебного разбирательства между Пелевиным и столичной налоговой инспекцией №26. 234 рубля — это сбор за судебные издержки.

Виктор Пелевин — один из самых популярных в России современных писателей. Получил известность во второй половине 1990-х годов благодаря романам «Омон Ра», «Жизнь насекомых», «Чапаев и Пустота», «Generation "П"», а также большому числу повестей и рассказов, таких как «Затворник и Шестипалый», «Желтая стрела», «Принц Госплана» и других. Многие читатели сомневаются, что писатель существует на самом деле — он не появляется на публике.

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