Россия решила симметрично наказать британские СМИ

Москва намерена принять симметричные меры в отношении британских СМИ в России, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник. По словам собеседника агентства, это произойдет в ближайшее время.

Источник в Москве объяснил такие меры наказания в том числе тем, что происходит в Эстонии в отношении местных сотрудников агентства Sputnik. По его словам, за действиями эстонских властей «стоят британские кураторы».

Он также упомянул, что власти королевства вынудили корреспондента российского издания покинуть Лондон, не выдали визу для работы журналисту и отказали нескольким в допуске на мероприятия. «Намеренно создают сложности для их работы», — заключил собеседник.

В середине декабря сотрудники Sputnik Эстония заявили о требовании со стороны властей прекратить работать на российское агентство под угрозой уголовного преследования. Таллин объяснил это санкциями против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

Во время июльского брифинга представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что работающие на территории России британские СМИ могут столкнуться с зеркальными мерами.

Она возмутилась тем, что телеканал RT и агентство Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне. МИД Британии сообщал, что сотрудников RT и Sputnik лишили аккредитации из-за их «активной роли в распространении дезинформации».

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