Найдена самая дешевая квартира России

Минимальная стоимость квартиры в России — 70 тысяч рублей. В такую сумму оценили лот в республике Коми, говорится в материалах ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно описанию в базе ЦИАН, самая дешевая российская квартира расположена в поселке городского типа Воргашор в доме 1992 года постройки. В ней выполнен косметический ремонт. Общая площадь квартиры — 36,5 квадратного метра.

«Очень теплая, косметический ремонт, новые двери, пластиковые окна, душевая кабина. Цена — 70 тысяч рублей. Возможна рассрочка», — гласит объявление. Если покупать квартиру с привлечением ипотеки, ежемесячный платеж составит 518 рублей — при первоначальном взносе в 20 процентов (14 тысяч рублей), сроке кредитования в 20 лет и ставке 9,4 процента.

Ранее, в октябре, была найдена самая дешевая квартира Москвы. По данным аналитиков, в пределах МКАД минимальная стоимость лота на вторичном рынке — 4,9 миллиона рублей. В таком бюджете выставлена на продажу «однушка» площадью 33 квадратных метра в одной из девятиэтажек района Бирюлево Западное.

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