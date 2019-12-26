«Эвертон» победил в первом матче при Анчелотти в АПЛ

«Эвертон» на своем поле обыграл «Бернли» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 26 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели голов. На 80-й минуте Доминик Калверт-Льюин вывел «ирисок» вперед. В матче в качестве главного тренера« Эвертона» в АПЛ дебютировал Карло Анчелотти.

«Эвертон» набрал 22 очка и вышел на 13-е место в турнирной таблице. «Бернли» имеет в активе 24 очка и занимает 12-ю позицию.

В следующем туре «Эвертон» 28 декабря на выезде сыграет с «Ньюкаслом». «Бернли» в тот же день на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».

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