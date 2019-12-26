«Не имеющее аналогов в России» украинское оружие начало стрелять водой

На полигоне в Днепропетровской области Украины прошли испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана», разработанной по стандартам НАТО. Видео испытаний опубликовано в Facebook-аккаунте компании «Украинская бронетехника».

На видео «Богдана» бьет водой — испытательные гидровыстрелы позволяют проверить работу механизмов оружия. Отмечается, что далее по программе испытаний предусмотрена стрельба инертными снарядами и лишь затем — боевыми.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов представил «Богдану» в августе 2018 года и посоветовал «врагам Украины» хорошо запомнить это оружие. По словам Турчинова, аналогов ему нет в России. Секретарь СНБО подчеркнул, что гаубица имеет калибр 155 миллиметров, принятый вооруженными силами стран — членов НАТО. «Оружие такого калибра отсутствовало в наших ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной российской армии», — заверил Турчинов.

Позже выяснилось, что представленная «Богдана» оказалась нестреляющим образцом. Военный эксперт Михаил Жирохов в своей колонке для украинского издания «Деловая Столица» написал, что власти страны ко Дню независимости, отмечаемому 24 августа, «выкатили по сути тестовый образец» под видом готового оружия.

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