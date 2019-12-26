Два человека погибли при провале грузовиков под лед в Якутии

Два человека погибли в результате провала двух «КамАЗов» под лед на территории Жиганского района Якутии, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В региональном Минздраве «Интерфаксу» уточнили, что еще два человека госпитализированы и направлены в хирургическое отделение Жиганской центральной районной больницы. Состояние пострадавшей женщины врачи оценили как «относительно удовлетворительное». У мужчины состояние средней степени тяжести и «незначительные боли в области стоп».

Об инциденте службам спасения Якутии стало известно 25 декабря, сама авария произошла 23 числа. В тот день колонна из пяти «КамАЗов» выполняла коммерческий рейс и двигалась по маршруту Якутск – поселок Жиганск – село Кюсюр (Булунский район). В 87 километрах от Жиганска две машины с людьми провалились под лед во время переправы через реку Лена. По неподтвержденной информации, пассажирам одного из грузовиков удалось вовремя выбраться. 26 декабря на место вылетел борт со спасателями и водолазами.

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