Mastercard отчиталась об отсутствии технических сбоев

Международная платежная система Mastercard заявила об отсутствии технических сбоев 24 декабря. Об этом в компании рассказали агентству ТАСС.

«Мы проверили ситуацию. Никаких сбоев не было. Сеть Mastercard, а также все сервисы и продукты платежной системы работают в штатном режиме», — утверждают в Mastercard.

24 декабря сообщалось, что пользователи платежных систем Visa и Mastercard в ряде стран столкнулись со сбоями. Наибольшее количество жалоб приходилось на США и страны Европы. Чаще всего клиенты сообщали о трудностях с совершением платежей, а также на некорректно работающие банкоматы.

Позднее в Visa заявили, что сообщения о сбоях на стороне платежной системы Visa не соответствовали действительности.

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