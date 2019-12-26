Названа средняя стоимость квартиры в Москве

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы равняется 224,6 тысячи рублей (без учета высокого ценового сегмента). Об этом сообщается в материале агентства недвижимости Est-a-Tet, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Больше всего жилья на первичном рынке продается в Южном административном округе. Здесь сосредоточено 17,1 процента всей экспозиции.

Самый бюджетный вариант на данный момент можно найти в ЖК «Жемчужина Зеленограда» — это студия без отделки площадью 19,8 квадратного метра за 3,4 миллиона рублей. Из вариантов «под ключ» самый дешевый — студия в 20,1 «квадрата» стоимостью 5,5 миллиона рублей в ЖК «Ясеневая, 14».

В сентябре 2019 года риелторы подсчитали, что самые дешевые для покупки квартиры в Москве находятся рядом со станциями метро «Зябликово», «Красногвардейская» и «Борисово».

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