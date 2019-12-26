Украинский закон о СМИ запретит цитировать Путина

Украинский закон о СМИ запретит медиаресурсам цитировать российских чиновников, в том числе президента России Владимира Путина. К такому выводу пришло издание «Страна.ua», проанализировав текст законопроекта.
Сам документ еще не был опубликован, однако его текст оказался в распоряжении редакции. Как отмечает издание, целый раздел закона посвящен ограничениям, связанным с освещением действий России. Закон предполагает запрет на распространение информации, содержащей популяризацию или пропаганду государственных органов России, ее должностных лиц и организаций.
Отмечается, что такая трактовка фактически означает полный запрет на любую информацию из России, кроме негативной. «Нельзя, например, транслировать вообще никаких выступлений российских чиновников. Даже Путина, если он говорит о достижениях России (а он все время о них говорит)», — поясняет издание.
Также запрещается распространение «недостоверных материалов о вооруженной агрессии». Издание указывает, что в сочетании с другими законодательными актами это сделает невозможным объективное освещение конфликта в Донбассе с представлением различных точек зрения, поскольку достоверными данными признаются только данные штаба Операции объединенных сил.
Кроме того, могут оказаться под запретом программы и материалы с участием граждан России, которые были внесены в перечень угроз медиа-пространству Украины.
В ноябре министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что для журналистов, которые занимаются подготовкой заказных материалов за деньги, необходимо ввести уголовную ответственность. Он приравнял распространение фейков СМИ к государственной измене и добавил, что мнения журналистов, которые они публикуют в статьях, могут угрожать национальным интересам Украины.
17 октября Верховная Рада приняла постановление о создании временной следственной комиссии (ВСК) по обеспечению противодействия информационному влиянию России.