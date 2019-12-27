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Иностранки рассказали о путешествиях по России в одиночку

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Иностранные путешественницы назвали Москву, Санкт-Петербург и Казань наиболее подходящими городами для путешествий в одиночку. Об этом пишет Russia Beyond.

По словам туристок, в эти города легко добраться, а также найти себе компанию. «Я всегда чувствовала себя в безопасности, гуляя по туристическим районам Санкт-Петербурга и Москвы, особенно в хорошо освещенных общественных зонах», — рассказала одна из них. Также иностранки посоветовали отправиться в южном направлении, на запад — например, в Калининград, — на север, чтобы увидеть Карелию, и в восточную сторону, по Транссибирской магистрали.

Как отметила одна из туристок, несмотря на то, что большинство общественных территорий хорошо освещены и контролируются полицейскими, личные вещи — документы и деньги — следует держать под присмотром.

Среди особенностей путешествий по России в одиночку собеседницы издания также отметили отсутствие дресс-кода в большинстве заведений — за исключением, например, церкви или других религиозных достопримечательностей, а также низкий уровень домогательств на улице.

6 октября сообщалось, что студентка из США, приехавшая по обмену в Санкт-Петербург месяц назад, стала жертвой изнасилования. Инцидент произошел около 5:00 в субботу, 5 октября, в парке «Подкова» у дома №3 по Казанской улице. О нападении на 21-летнюю девушку в полицию сообщил прохожий.

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