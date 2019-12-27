Футболист надел костюм снеговика, сел в Lamborghini и разнес сад британки

Игрок клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм» Майкл Антонио на своем Lamborghini въехал в сад британки Кии Розины и разнес его. Об этом сообщает The Times.

Инцидент произошел на Рождество. Розина рассказала, что сидела за ужином вместе с семьей, как вдруг услышала шум с улицы. Она вышла и увидела Антонио, одетого в костюм снеговика. Спортсмен заехал в ее сад и ходил вокруг машины, разговаривая по телефону и прося собеседника «перестать называть его тупицей».

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал. Более того, Антонио вышел на поле в следующем матче АПЛ против «Кристал Пэлас», однако его «Вест Хэм» потерпел поражение — 1:2.

В июне пьяные танцы на чужом автомобиле устроил бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер. После этого он был арестован и доставлен в полицейский участок.

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