Бронированную машину с туалетом для богачей показали на видео

ntv.ru

Представитель компании INKAS, специализирующейся на производстве бронированных авто, показал машину с туалетом, выполненную по заказу богатого клиента. Видеозапись опубликована на сайте НТВ.

Собеседник телеканала рассказал, что для пожилого заказчика было разработано авто со специальным приспособлением, чтобы в дороге «он не выходил куда-нибудь». Он также добавил, что в процессе работы, как правило, специалисты не изменяют дизайн транспортного средства, чтобы по внешнему облику нельзя было догадаться о том, что автомобиль бронированный.

9 декабря основатель компании Tesla Илон Маск был замечен за рулем недавно представленного пикапа Cybertruck в Малибу. Отмечается, что Маск проехался на автомобиле со своей подругой и несколькими друзьями. Он припарковал пикап возле ресторана, поэтому прохожие фотографировались на фоне машины, пока Маск ужинал.

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