Дочь Брюса Ли решила засудить ресторан

Шэннон Ли, дочь легендарного актера и мастера боевых искусств Брюса Ли, судится с китайской сетью фастфуда Real Kungfu из-за незаконного использования образа ее отца на логотипе. Об этом пишет Bloomberg.

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Дочь Брюса Ли через суд Шанхая требует с Real Kungfu 30 миллионов долларов, а также компенсации судебных издержек. Она утверждает, что сеть ресторанов не имеет ничего общего с Брюсом Ли, и требует немедленно демонтировать все изображения c витрин Real Kungfu. Иск подан от компании Bruce Lee Enterprises, которую представляет Шэннон Ли.

В самой компании заявили, что удивлены иском семьи Ли и собираются судиться, поскольку рестораны Real Kungfu используют образ актера с 2004 года. В общей сложности сеть имеет около 600 торговых точек в Китае, пишет Associated Press.

Брюс Ли — американский и гонконгский актер, мастер кунг-фу и популяризатор китайских боевых искусств. Он прославился благодаря работе над боевиками и постановке сцен с драками. Ли работал над такими картинами, как «Кулак ярости» и «Путь дракона».

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