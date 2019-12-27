Популярный российский телеведущий лишился эфиров и набрал 30 килограммов

Телеведущий Сергей Майоров набрал 30 килограммов за три года без эфиров. Об этом периоде своей жизни он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Был период, когда три года не было никаких эфиров и мне буквально не на что было жить», — отметил популярный в прошлом ведущий. По словам Майорова, тогда он лишился работы и пребывал в глубокой депрессии. Журналист заметил, что вышел из тяжелого периода только благодаря генеральному продюсеру НТВ Тимуру Вайнштейну, который предложил ему работу.

Майоров также поделился своим мнением о текущем состоянии российского телевидения. Он считает, что хоронить телевидение рано и что стоит прекратить дискуссию о битве интернета и телевидения. По его словам, в сети существуют технологии обмана, позволяющие накрутить подписчиков. «Мы не видим и не можем узнать, кто эти люди, откуда они, какое их социальное положение или образование. И не боты ли они», — заключил ведущий.

В ноябре о жизни с лишним весом рассказал ведущий государственного канала «Россия 1» Владимир Соловьев. По его наблюдению, 160 килограммов веса не мешали ему быть востребованным у женского пола.

Последние четыре года Майоров работает на канале НТВ, ведет передачу «Однажды...». Ранее он уже работал на НТВ с 1996 по 1998 год. Широкому зрителю Майоров известен как автор и ведущий программы «Истории в деталях» на канале СТС. Передача выходила в эфир с 2003 по 2009 год. Журналист покинул СТС летом 2009 года из-за разногласий с новым руководством. С ноября 2019 года стал соведущим программы «Синяя птица» на «России 1».

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