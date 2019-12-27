Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена после авиакатастрофы

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена в связи с авиакатастрофой, сообщил официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития республики Мадияр Уакпаев «Интерфаксу».

Уакпаев отметил, что работа компании приостановлена до выяснения обстоятельств падения самолета, следовавшего из Алма-Аты в Нурсултан.

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Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал наказать виновных в крушении самолета. Он также выразил соболезнования родственникам погибших и рассказал, что создана правительственная комиссия.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air потерпел крушение в районе поселка Кызылту в Алматинской области 27 декабря, в пятницу. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительным данным, есть выжившие. Позже в сети появилось видео с места катастрофы. Количество жертв возросло до 14.

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