Собчак стала ведущей «проекта без цензуры»

Ксения Собчак стала ведущей разговорной программы «Собчак без сахара» на базе «Яндекс. Эфира». Первый эпизод проекта вышел 27 декабря.

Собчак определила формат передачи как первый глянцевый проект о нравах большого города «вообще без цензуры». Ее соведущим выступил блогер texnosergey, который в Instagram иронизирует над столичным бомондом. Он общается с Собчак, сидя за кадром, и не показывает лица.

В настоящий момент Собчак ведет YouTube-канал, на котором выходит ее шоу «Осторожно, Собчак!» В его рамках ведущая берет интервью у известных личностей.

По сообщениям СМИ, журналистка приступила к съемкам шоу для Первого канала. Участвующий в съемках источник рассказывал, что первый выпуск программы Собчак для канала будет посвящен футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, отсидевшим в тюрьме за драки в центре Москвы.

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