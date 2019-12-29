Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках

Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР. Об этом сообщает «24 канал».

«Били, пытали. Но недолго. Когда поняли, что вся информация выдана, у нас ее несильно много и было, тогда уже отправили в тюрьму через 15 месяцев подвалов МГБ (министерства государственной безопасности — прим. «Ленты.ру»). И вот, мы сейчас на Украине, дома», — сказал он.

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Данильченко рассказал, что был задержан в феврале 2017 года в Луганске, когда «состоял в сговоре против "элэнэровского" беспредела». Он пояснил, что боролся не против солдат, а «против высших». «Так получилось, что попались», — резюмировал украинец.

29 декабря состоялся первый за последние два года крупный обмен пленными между Украиной и самопровоглашенными республиками Донбасса. Процедура закончилась после того, как Киев обменялся пленными с самопровозглашенной ДНР. Донецк передал украинской стороне 51 человека и получил взамен 61, ожидается прибытие еще нескольких сторонников непризнанной республики. Обмен с самопровозглашенной ЛНР состоялся незадолго до этого: Луганск передал Киеву 25 человек, а получил 63.

Предполагалось, что обмен между Киевом и ДНР пройдет по формуле «87 на 55», однако часть лиц с обеих сторон по тем или иным причинам отказались участвовать в процессе.

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