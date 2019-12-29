Девушки пожаловались на новый способ тайно снимать их на камеру в раздевалках

@issyr_ / Twitter

Пользовательницы Twitter пожаловались на мужчин, записывающих их на видео, пока они переодеваются в раздевалках магазина. Первой о новом способе тайно снимать девушек на камеру написала юзер с ником Issyr.

По словам пользовательницы, инцидент произошел в магазине Forever 21 в американском штате Техас. Мужчина притворился, что завязывает шнурки рядом с дверью в ее кабинку. Он прикрыл телефон другой одеждой, при этом камера устройства была направлена в сторону девушки.

Issyr записала происходящее на видео и пожаловалась сотрудникам магазина. Другая девушка услышала ее и сказала, что с ней произошла такая же ситуация. Когда пользовательница рассказала о поступке мужчины в Twitter, ее публикация быстро стала вирусной и набрала 142 тысячи лайков.

Еще одна девушка в комментариях написала, что с ее лучшей подругой произошло то же самое. Некоторые комментаторы раскритиковали поведение Issyr. По их мнению, она должна была резко открыть дверь или вырвать у мужчины телефон, однако девушка объяснила, что дверь открывалась внутрь, а не наружу, и сначала она не была уверена в том, что ее действительно снимают на видео.

Большинство юзеров поддержали Issyr. «Так жаль, что на тебя нападают. Классический виктимблейминг и причина, по которой многие жертвы никогда не рассказывают о пережитом. Ты все сделала правильно», — поддержала девушку Ivonne Roman.

Ранее в декабре сингапурский студент попал за решетку после того, как без разрешения заглядывал под женские юбки. Он девять месяцев преследовал женщин на станциях метро и студенток в университете.

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