Смертельный наезд КамАЗа на детей на «зебре» в Подмосковье попал на видео

Камеры уличного наблюдения запечатлели момент наезда КамАЗа на детей на пешеходном переходе в подмосковных Люберцах, в результате которого погибла пятилетняя девочка. Видео опубликовано в Telegram-канале Hue.

На кадрах видно, как мать с детской коляской и старшим ребенком собираются перейти дорогу по «зебре», к которой приближается грузовик. Машина продолжает движение, не обращая внимания на женщину с детьми, которая двигается прямо под колеса автомобиля.

На второй записи, сделанной очевидцем, показан момент после смертельного наезда. Возле КамАЗа лежит предположительно тело девочки, видна лужа крови. Мать подбегает к ней в ужасе, подходит полицейский и полностью накрывает ребенка то ли курткой, то ли одеялом.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на месте погибла пятилетняя девочка, полуторагодовалый ребенок в коляске получил травмы.

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