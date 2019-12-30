Производимые в России гражданские самолеты задумали переименовать

Все производимые в России самолеты могут переименовать и сделать линейку авиалайнеров с единым названием. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Смысл переименования, по его словам, в том, чтобы правильно сформировать целевое рыночное позиционирование структуры, которая займется производством и продажей самолетов, и правильно подойти к наименованию продукта. Слюсарь пояснил, что такая практика принята на рынке гражданской авиации.

Гендиректор ОАК отметил, что под ребрендингом следует понимать формирование Дивизиона гражданской авиации, в который вошел набор активов, занимающихся гражданскими проектами. Речь идет о создании нового субъекта авиастроения в России — объединенной структуры, управляющей линейкой гражданских программ, пояснил Слюсарь.

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