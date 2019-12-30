На российском ТВ рассказали о «еле дышащей» Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ заявил, что возвращение на сцену Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова вызывает у него жалость.

«Пугачева, извините, еле дышит, это невозможно смотреть. Артисты должны показывать себя тогда, когда они в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха», — сказал Соседов.

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Певец Прохор Шаляпин в свою очередь отметил, что сцена — не место для жалости. По его словам, время некоторых талантливых артистов уже ушло. «Ты можешь говорить все что угодно, лить в уши сладкие слова и льстить всем артистам, но народ уже ненавидит этих артистов», — сказал певец, отметив, что они уродуют российскую культуру.

Алла Пугачева в 2009 году объявила о завершении гастрольной деятельности. 15 апреля Пугачевой исполнилось 70 лет. Через два дня в Государственном Кремлевском дворце прошел концерт «Алла Пугачева. P. S.», посвященный юбилею певицы.

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