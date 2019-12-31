Летевший в Москву самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем

Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Новосибирска в Москву, совершил аварийную посадку в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Интерфакс».

Во время рейса в самолете сработал датчик, указывающий на неисправность двигателя. Из-за возникшей проблемы пилотам пришлось экстренно посадить воздушное судно в аэропорту Кольцово.

Представители авиакомпании подтвердили произошедшее и уточнили, что посадка прошла успешно. Всего на рейс было продано 109 билетов.

Ранее в декабре в Екатеринбурге приземлился лайнер Airbus A320 «Уральских авиалиний», у которого сработал датчик неисправности одной из систем. Воздушное судно около трех часов кружило в небе, а затем совершило посадку в Кольцово. На борту аварийного самолета находились 149 пассажиров, их доставили в пункт назначения резервным лайнером.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!