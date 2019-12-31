Самбурская спародировала снимок обнаженной плюс-сайз-модели и была пристыжена

Российская актриса и телеведущая Настасья Самбурская спародировала позу беременной американской плюс-сайз-модели Эшли Грехем и возмутила фанатов. Снимком она поделилась в своем Instagram-аккаунте во вторник, 31 декабря.

На кадре Самбурская запечатлена в красном бикини на фоне пальм на Бали. Она позирует с надутым животом, стоя на коленях, выгнув спину и опираясь на руки. «Хочу поддержать Эшли Грехем! Ведь это так красиво, бодипозитивно и естественно! Я понимаю, что я еще в самом начале своей модельной карьеры плюс-сайз. Но это всего лишь первый день отпуска, со шведским столом! Так что жду многомиллионные контракты! Рассчитываю на вашу поддержку, друзья!» — подписала публикацию актриса.

Комментаторы негативно восприняли идею и пристыдили Самбурскую. «Стыд и позор публичной персоне считать полных людей обжорами! Она болеет, и пока никто не знает, чем. И ест она, бьюсь об заклад, не больше вас. Здоровья вам, Настасья Самбурская!», «Интересно, а у Эшли Грехем есть доска позора?», «Ну тогда желаю новых килограммов в новом году!», «Бодипозитивно-мозгопессимистично!», «Вы не любите, когда обсуждают вас, однако сами ведете себя таким же образом, обсуждая и осуждая Эшли. Ваше поведение похоже на комплексы», — негодовали они.

За один час фото собрало более 100 тысяч лайков.

28 декабря популярная модель Эшли Грехем, которая находится на позднем сроке беременности, выложила откровенный кадр. На нем она запечатлена полностью обнаженной, стоящей на коленях и с откинутой назад головой. Автором фотоистории была американская художница, режиссер и модный фотограф Касс Берд (Cass Bird).

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