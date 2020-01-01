Нападающий ЦСКА Чалов заинтересовал «Челси»

Лондонский «Челси» заинтересован в покупке нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает британский Daily Express.

Лондонский клуб хочет подписать Чалова в ближайшее трансферное окно. За 21-летнего футболиста готовы предложить 20 миллионов фунтов стерлингов (23,6 миллиона евро). Другим претендентом на форварда является Брайтон.

Чалов — воспитанник ЦСКА. В нынешнем сезоне он выходил на поле в 27 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал пять передач. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, записав на свой счет 15 голов в 30 матчах.

Летом 2019-го Чаловым интересовался другой клуб Английской премьер-лиги «Кристал Пэлас». Лондонцы готовы были заплатить за форварда 27 миллионов евро, но ЦСКА не устроило это предложение.

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