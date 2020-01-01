Стал известен следующий соперник россиян на молодежном чемпионате мира по хоккею

Следующим соперником сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею станет сборная Швейцарии. Об этом сообщает Sport24.

Швейцария обыграла сборную Финляндии со счетом 5:2 в заключительном матче группового этапа. Таким образом будущие соперники россиян финишировали на втором месте в группе А. Сборная России в группе B заняла третье место.

Ранее российская молодежная сборная обыграла команду Германии со счетом 6:1. Благодаря этому россияне вышли в плей-офф молодежного чемпионата мира.

Четвертьфинальные матчи молодежного чемпионата мира по хоккею намечены на 2 января, полуфиналы — 4-го, финал и матч за третье место — 5-го. Соревнования проходят в Чехии.

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