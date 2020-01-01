Украинские депутаты лишились неприкосновенности

На Украине вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», который уточняет порядок отмены депутатской неприкосновенности. Он опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

Новый закон меняет порядок лишения депутатов неприкосновенности. После его вступления в силу открывать уголовные дела и согласовывать ходатайства по избранию меры пресечения депутатам сможет только генеральный прокурор. У него не будет больше необходимости согласовывать свои действия с остальными членами парламента.

Оппозиция критиковала итоговый законопроект, указывая, что он сосредотачивает власть в руках генпрокурора. В докладе «Центра противодействия коррупции» указывается, что фактически законопроект усиливает существующую депутатскую неприкосновенность, а не отменяет ее.

Неприкосновенность была снята с депутатов еще в начале сентября — Верховная Рада большинством голосов отменила утверждающую ее конституционную норму. Закон об изменении соответствующего положения конституции подписал президент Владимир Зеленский.

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