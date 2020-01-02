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Россиян захотели обязать эвакуироваться

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МЧС России разработало законопроект об обязательной эвакуации граждан из зон чрезвычайных ситуаций, передает ТАСС.

Предполагается внести изменения в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Согласно документу, предусматривается введение обязанности для россиян эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации, как только была получена информация об этом. Также граждане России обязаны будут эвакуироваться из зоны ЧС по требованию должностного лица.

В декабре прошлого года глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал, что во время наводнения в Амурской области минувшим летом спасатели столкнулись с отказами местных жителей от эвакуации.

Паводки в Амурской и Иркутской областях, Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях унесли жизни нескольких десятков людей. Наиболее сильные разрушения были зафиксированы в Иркутской области: подтоплены 137 населенных пунктов, пострадали более 47 тысяч человек. Президент России Владимир Путин несколько раз приезжал в регион, чтобы проверить работу по ликвидации последствий наводнений.

Согласно действующему закону принудительно эвакуировать граждан можно только в случаях введения режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.

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