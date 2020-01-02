С 30 января 2020 года россиянам разрешат идти на охоту с луком и стрелами или с арбалетом. С этого момента вступает в силу соответствующий закон, ранее подписанный президентом страны Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Для использования лук и арбалет надо будет поставить на учет в Росгвардии. Также необходимо иметь охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия.

Если такого разрешения у покупателя лука и арбалета нет, то его придется получить. Для этого следует пройти обычные процедуры, в том числе и медицинское освидетельствование.

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В документе уточняется перечень видов охотничьего оружия, которое относится к гражданскому. В список добавлены метательное стрелковое оружие, которое не имеет механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) с силой дуги не более 27 килограмм-сил, и то, что имеет механизм фиксации (арбалет) с силой дуги не более 43 килограмм-сил.

До вступления этого закона в силу инспекторы не могли наказать человека, задержанного в лесу с арбалетом. С 30 января он будет считаться нарушителем правил охоты. Причиной нововведений эксперты называли растущую популярность такого вида охоты в России.

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