Опровергнута польза рассола при похмелье

Маринованные овощи с рассолом и квашеная капуста не избавят от негативных последствий праздничных застолий. Об этом РИА Новости эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Он объяснил, что маринованные овощи не являются лекарством и не могут оказать воздействие на печень за несколько дней. «Несколькими продуктами вы не сможете компенсировать плохое питание или излишества во время праздников», — добавил эксперт и посоветовал употреблять все в меру.

Ранее исследователи из южнокорейского Национального университета Чеджу и Института медицинских наук назвали лучшим средством от похмелья молодую спаржу. Они пояснили, что аминокислоты и минеральные элементы, которые содержатся в спарже, снижают окислительный стресс, которому подвергаются клетки печени в результате чрезмерного увлечения спиртным.

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