Тренер сборной Швейцарии оправдался за поражение от России на МЧМ по хоккею

Главный тренер молодежной сборной Швейцарии по хоккею Тьерри Патерлини оправдался за поражение в матче 1/4 финала чемпионата мира среди игроков до 20 лет. Его слова передает «Чемпионат.com».

По словам специалиста, швейцарской команде не хватает мастеров в нападении. «Посмотрите на игроков, которые были задрафтованы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) у России и у нас. У России несколько игроков были выбраны в первом раунде, а у нас — ни одного», — сказал Патерлини.

Тренер добавил, что его подопечные в игре «опирались на командный дух». Он признал, что соперник был сильным, хорошо играл в большинстве и контролировал шайбу. Патерлини подчеркнул, что за Россию играет хороший вратарь, имея в виду Ярослава Аскарова.

Ранее 2 января сборная России победила швейцарцев со счетом 3:1 и вышла в полуфинал турнира. Соревнования проходят в Чехии.

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