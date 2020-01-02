Власти Украины выступили за мораторий на «тупняк»

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью «Интерфакс-Украина» заявил, что он против моратория на экспорт необработанной древесины.

«Я выступаю за мораторий на "тупняк", а не на кругляк», — подчеркнул он, объяснив, что любые ограничения в торговле с ЕС приводят только к росту теневой экономики.

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По словам Кулебы, в течение многих лет в ряде сфер экономики и политики на Украине доминировали «или коррупция, или тупость». Мораторий на вывоз необработанной древесины был введен до выработки эффективной политики в этой сфере, но затянулся.

Чиновник назвал приоритетной задачей создание эффективных рынков, где будут одинаковые правила игры. В том числе в тех областях, где рынка не существовало вообще или на нем действовали неравные правила. Сферу вырубки и деревообработки Кулеба назвал одной из таких сфер, а стратегической задачей — отказ от моратория.

Мораторий на вывоз кругляка Украина ввела с 1 ноября 2015 года в связи с резким ухудшением экологической обстановки в Карпатских горах. Власти Евросоюза неоднократно требовали отменить это распоряжение. Кроме того, проблему оно не решило — необработанную древесину начали отправлять в Европу нелегально. Специалисты предупреждают, что лесам на Карпатских горах грозит полное уничтожение.

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