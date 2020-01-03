Каждый точный удар в прошедшие 10 лет приносил Мэйуэзеру полмиллиона долларов

Каждый точный удар в поединках, прошедших за последние 10 лет, приносил американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру полмиллиона долларов. Об этом сообщается в Twitter Oddschecker Au.

За этот промежуток времени Мэйуэзер провел 10 боев и дважды объявлял о завершении карьеры. В этих боях американец нанес 4270 ударов, из которых точными оказались 1833 попытки. За все поединки он заработал 915 миллионов долларов, что в среднем составило 499,2 тысячи долларов за каждое попадание.

В ноябре прошлого года Мэйуэзер объявил о возвращении в спорт. Он заявил, что в 2020 году вновь выйдет на ринг.

В последний раз американец дрался в августе 2017 года. В бою по правилам бокса он победил ирландца Конора Макгрегора техническим нокаутом. По сообщениям СМИ, за этот бой Мэйуэзер получил около 100 миллионов долларов, Макгрегор — около 50.

После этого боксер объявил о завершении карьеры. Он провел 50 боев, в каждом из которых победил.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!