Контактные зоопарки продолжат работу по новым правилам

После вступления в силу положений закона об ответственном обращении с животными владельцы российских контактных зоопарков не будут закрывать их, а переоборудуют и ограничат доступ к питомцам. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса 2ГИС, сообщает РИА Новости.

По данным организации, еще не закрывшиеся мини-зоопарки планируют продолжить работу в 2020 году и соблюдать новые правила, прописанные в законе. Так, посетителям запретят трогать зверей, а сами эти места будут переоснащены, добавятся клетки.

В таком формате учреждения смогут работать до 1 января 2022 года. После этого предприниматели, в чьи зоопарках, цирках, зоотеатрах, океанариумах и дельфинариях используются животные, должны получить лицензию.

В 2ГИС отметили, что за год контактных зоопарков в крупных городах стало меньше всего на шесть процентов. Сейчас в стране их насчитывается около 130, 55 из них находятся в Москве, 16 — в Екатеринбурге, 13 — Санкт-Петербурге.

1 января вступили в силу отдельные положения закона об ответственном обращении с животными, который принят Госдумой в декабре 2018-го. Один из них касался запрета контактных зоопарков в их изначальном виде. Новые правила предполагают, что в таких местах для зверей должны быть специальные укрытия, куда человек не имеет доступа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!