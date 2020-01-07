Королева красоты забеременела и стала одержима селфи

Одержимая селфи британка каждый день публикует на своей странице в Instagram около 30 селфи и за год их количество достигает отметки в 11 тысяч. При этом в среднем британцы делают около 450 селфи в год или 1-2 в день. Об этом пишет газета The Sun.

22-летняя Отэм Мейсон (Autumn Mason) открыто признает, что стала зависимой от селфи, однако утверждает, что вовсе не тщеславна. По ее словам, публиковать большое количество селфи — это ее способ вести дневник. Как рассказала девушка, которая в 2016 году стала королевой красоты на местном конкурсе Miss Blaenau Gwent, она всегда любила фотографироваться и еще в школе публиковала как минимум одно селфи в день. Однако настоящая зависимость от фотографий появилась, когда она забеременела.

«Это было так волнующе, и я хотела делать все больше и больше фотографий себя. Каждый день я делала десятки селфи, чтобы показать свой животик. Я не могла остановиться и фотографировалась каждый раз, когда проходила мимо зеркала», — поделилась женщина. После рождения ребенка она продолжила делать большое количество селфи, уже привлекая к этому сына.

Мейсон рассказала, что отца своего ребенка Билли Льюиса она также встретила благодаря любви к фотографированию. Пара познакомилась через Tinder. На первом же свидании Льюис сообщил, что захотел познакомиться с девушкой, поскольку она роскошно выглядела на фотографиях.

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