Бывший СССР
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Иранцы сорвали похороны генерала Сулеймани
В Израиле объяснили отказ президента Польши ехать на форум из-за Путина
В Госдуме придумали наказание для Жириновского за раздачу денег «холопам»
Появилось видео смертельной давки на церемонии прощания с генералом Сулеймани
Немец сходил в эротическую сауну и потребовал чек
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за пожаров
В России оценили признание Ираном Пентагона террористической организацией
В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной
Новости партнеров

Сын украинского депутата избил ребенка на Новый год

Перейти в «Мою Ленту»

Сын депутата Днепропетровского областного совета от «Оппозиционного блока» Виктора Ярового избил своего несовершеннолетнего ребенка на Новый год. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовала мать ребенка Александра Яровая.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина снял штаны с ребенка, заломил руки и начал наносить удары. Также слышно, как мальчик просит отца отпустить его, но тот продолжает его избивать и кричит: «Закрой рот! Закрой рот, ***** [блин]».

«Простите, но я должна это оставить тут. Это жестоко, как и было мне снимать отвратительно. Я прохожу с сыном нелегкий путь, путь выздоровления от этой гнили. Люди не меняются. Перед сыном я извинилась. Надеюсь, он меня простит. Папа приехал к сыну на Новый год», — подписала видео женщина.

В комментариях к видео Яровая рассказала, что в последнее время не живет с мужем — она ушла от него из-за постоянных побоев. Женщина также отметила, что ранее ее супруг поднимал руку только на нее. По словам матери ребенка, отец начал избивать сына после того, как тот отказался с ним разговаривать.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украинский депутат рассказал о встречавших нацистов хлебом-солью евреях
Избиение депутата от партии Зеленского оказалось инсценировкой силовиков
Украинский депутат избил коллегу после телеэфира
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02 5 января
Президент Эстонской Республики Константин Пятс в своем рабочем кабинете, 1938 г.

Ручной диктатор

Как первый президент Эстонии захватил власть, годами работая на Кремль
00:18Сегодня

Эстонский премьер поздравил православных с Рождеством на русском языке

19:47 6 января

Яхту Порошенко заметили на Сейшелах

19:08 6 января

Президента Эстонии раскритиковали за приглашение Путина в страну

Бывший СССР00:0426 декабря 2019
Владимир Зеленский

Новые переменные

В 2019 году власть в странах бывшего СССР обновилась. Что означают эти перемены для России?
16:13 6 января

Стала известна личность предполагаемого убийцы найденных в шкафу киевлянок

12:52 6 января

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

08:25 6 января

Рядом с российской границей захотели поставить памятник Бандере

Бывший СССР00:0223 декабря 2019
Никол Пашинян

Бархатные полумеры

Революция в Армении должна была изменить страну. Почему чуда не произошло?
02:45 6 января

Украинские подростки ради любви сбежали от родителей и изменили внешность

00:37 6 января

Украинцы возмутились роскошным отдыхом Зеленского

22:25 5 января

Климкин заявил об отсутствии у Украины шансов скоро вступить в ЕС и НАТО

Россия
Россиянам пообещали аномально теплую неделю
«Запой полностью изолирует человека»
Россияне уходят во все тяжкие на новогодних каникулах. Почему выживут не все?
В Подмосковье сгорели восемь человек
Блеклый ритуал
 
Москвич обнялся с незнакомцем и лишился 50 тысяч рублей
Кошмар перед Рождеством
Елка с чебуреками, ледяной пенис и черви: самые странные новогодние украшения в городах России
Россиянка выпивала и три дня не замечала пропажу дочери
Все материалы
Мир
Появилось видео смертельной давки на церемонии прощания с генералом Сулеймани
Все оттенки красного
«Короли нации» и их дворцы. Для кого в Северной Корее строят улицы и небоскребы?
Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за пожаров
Место удара в аэропорту БагдадаСША нанесли ракетный удар по Ираку
Во время атаки погиб иранский генерал. Его ликвидацию в Пентагоне назвали самообороной
Иранцы сорвали похороны генерала Сулеймани
Жить станет веселее
Евросоюз уменьшится, а России станет труднее: какие события потрясут мир в 2020-м?
Курц вновь возглавил Австрию вопреки политическому скандалу с «россиянкой»
Все материалы
Бывший СССР
Эстонский премьер поздравил православных с Рождеством на русском языке
Вся жизнь — война
28 лет назад Нагорный Карабах провозгласил независимость. И до сих пор пытается ее отстоять
Яхту Порошенко заметили на Сейшелах
Президент Эстонской Республики Константин Пятс в своем рабочем кабинете, 1938 г.Ручной диктатор
Как первый президент Эстонии захватил власть, годами работая на Кремль
Президента Эстонии раскритиковали за приглашение Путина в страну
Против русского мира: чем жил бывший СССР в 2019 году
Почему минувший год разочаровал многих жителей постсоветского пространства
Стала известна личность предполагаемого убийцы найденных в шкафу киевлянок
Все материалы
Экономика
В «Макдоналдсе» запретят выпивать и флиртовать
Она развалилась
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Россиян предупредили о пробуждении мошенников
Отскок неизбежен
Взлеты и падения, новые тренды и истории успеха: что творилось в мировой экономике в 2019 году
Раскрыты подробности побега экс-главы Nissan из Японии
Все материалы
Силовые структуры
Изуродовавшему трех россиянок «кислотному» маньяку вынесли приговор
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
В России арестовали готовивших теракт во время новогодних праздников
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина арестовали за подготовку теракта во время новогодних праздников
Вооружены и опасны
Российских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ
Избиение российского зэка спецназом обернулось уголовным делом
Все материалы
Наука и техника
Американский F-15 столкнулся с самолетом-заправщиком
Дали сигнал
Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
Nokia снова возродит легендарный телефон
Из пустоты
Самые загадочные и недоступные места Вселенной на снимках телескопа «Хаббл»
Советский МиГ-25 назвали «королем скорости»
Квантовое превосходство
Лучшие статьи за 2019 год о науке, оружии и российской истории
Россия избавится от советских ядерных ракет
Все материалы
Спорт
В UFC высказались о бое Нурмагомедова в России
«Это была сказка мужиков»
Как футбол стал символом мира во время Первой мировой войны
Макгрегор назвал нового соперника в своем списке
«Платье мешало кататься, но не выигрывать»
Как первая фигуристка в истории соревновалась с мужчинами и побеждала их
Канделаки ответила запутавшимся в трансляциях хоккея фразой о прогнозе погоды
Футболист «Ливерпуля» Робби Фаулер, подозревавшийся в употреблении кокаина, отмечает гол в дерби с «Эвертоном»Магия белого
WADA перестанет бороться с кокаином. Как это повлияет на поведение спортсменов и их результаты?
Главный тренер сборной России указал на ошибку судей в проигранном финале МЧМ
Все материалы
Культура
Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения
«Люди не боятся сложных тем»
Звезда «Особенных» и «Пророка» о человечности, загранпаспорте и работе с аутистами
В сети удивились словам лауреатки «Золотого глобуса» об абортах для 118-летних
Кто твой папочка
Люцифер, гей, два священника и другие герои в главных сериалах января
Леди Гага рассказала о пережитых изнасилованиях
Кино высокого полета
Зомби, паразиты и любовники: 25 лучших фильмов 2019 года
В сети раскритиковали Валерию за наряд
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
«Я чувствовал себя как в порно»
Телешоу о мужчинах-эскортниках завоевало любовь зрителей. Почему критики его возненавидели?
Пользователей WhatsApp предостерегли от «новогоднего вируса»
Новогоднее гадание
 
Модель продала обнаженные снимки ради борьбы с лесными пожарами в Австралии
«Настали опасные времена»
Захват власти и новая мировая война: как хакеры за год стали еще опаснее
Третью мировую войну назвали вполне вероятной
Все материалы
Ценности
Первая леди Украины появилась на публике в шлепках
Престиж по-русски
Солдатская шапка была у каждого жителя СССР. Советский дизайнер сделал ее модной во всем мире
Дочь Синди Кроуфорд снялась в рекламе без бюстгальтера
Федерация вкусов
Пирожки с кровью, голова поросенка и козули: что ели в зимние праздники в разных уголках России
Голливудская актриса появилась на красной дорожке в платье российского дизайнера
Приценились
Все, что нужно знать о стиле и моде в 2019 году
Невеста привязала младенца к шлейфу платья и прошлась к алтарю
Все материалы
Путешествия
Россия вошла в список стран для любителей приключений
Руссо туристо
Как сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест
Обвиняемую во лжи об изнасиловании 12 подростками туристку помилуют
«Сидеть дома — глупо»
Истории россиян, которые встречали Новый год в пути
Летчики показали видео полета в багровом небе над пожарами
Вдоль и поперек
Самые увлекательные путешествия и приключения года
В Грузии погиб российский турист
Все материалы
Из жизни
Пианистка показала комплекс упражнений за игрой на рояле
«Не могу сказать, что хотела бы остаться»
Как за год изменилась жизнь россиян, уехавших за границу
Россиянам дали советы по выходу из затяжного застолья
Что за неудача
Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша
Тайский король Маха Вачиралонгкорн во время церемонии коронации Его величество Чебурашка
Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
Воры нашли части человеческих тел в заброшенном здании
Все материалы
Рождественский пробег на автомобилях Lamborghini
Aventador SVJ, Huracan Evo и Urus отправляются в заповедные уголки Италии
Автомобили, которых не могло быть
Самые невероятные машины, обязанные своим существованием фотошопу
Главные кроссоверы 2019 года
Вспоминаем главные новинки прошлого года
Tesla Cybertruck: всё о главной премьере 2019 года
Разбитое пуленепробиваемое стекло, рекордное число предзаказов и мемы
Aston Martin представил фирменный вертолет
На старт «Дакара» впервые выйдет гибридный грузовик
BMW рассказала о новинках для России
Все материалы
Дом
Пьяный россиянин сбросил с балкона на автомобиль компьютер и ноутбуки
Ирония еды
Узнаете ли вы странные предметы с советской кухни? Ностальгический тест
Жители российского города возмутились новогодней елкой с пластиковыми бутылками
Страшные города и прекрасные дома
Лучшее от отдела «Дом» в 2019 году
Российские пенсионеры попытались покончить с собой из-за проблем с жильем
Главные по дому
Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест
Участковый обманул россиянку и отравил ее ради квартиры
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы