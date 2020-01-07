Сын украинского депутата избил ребенка на Новый год

Сын депутата Днепропетровского областного совета от «Оппозиционного блока» Виктора Ярового избил своего несовершеннолетнего ребенка на Новый год. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовала мать ребенка Александра Яровая.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина снял штаны с ребенка, заломил руки и начал наносить удары. Также слышно, как мальчик просит отца отпустить его, но тот продолжает его избивать и кричит: «Закрой рот! Закрой рот, ***** [блин]».

«Простите, но я должна это оставить тут. Это жестоко, как и было мне снимать отвратительно. Я прохожу с сыном нелегкий путь, путь выздоровления от этой гнили. Люди не меняются. Перед сыном я извинилась. Надеюсь, он меня простит. Папа приехал к сыну на Новый год», — подписала видео женщина.

В комментариях к видео Яровая рассказала, что в последнее время не живет с мужем — она ушла от него из-за постоянных побоев. Женщина также отметила, что ранее ее супруг поднимал руку только на нее. По словам матери ребенка, отец начал избивать сына после того, как тот отказался с ним разговаривать.

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